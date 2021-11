Taking Care: A survey on mental health, well-being and trauma in Canadian journalism

Hello,

We are Matthew Pearson from the School of Journalism and Communication at Carleton University, and Dave Seglins from CBC News.

We are working in collaboration with the Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma and the Canadian Association of Journalists to get a better understanding of a wide range of issues pertinent to media workers, such as frequency of exposure to various traumatic events, substance use, access to support, as well as the experiences of racism and discrimination faced by Black, Indigenous and racialized journalists.

We would be grateful if you could help us answer these questions. All it involves, from your point of view, is completing an anonymous online survey, which should take no more than 15 minutes to complete. Most of the questions require only single-click responses.

The results of the survey will help newsrooms, journalism schools, unions and other journalism organizations better understand and meet the needs of media workers, and highlight current gaps in training and support.

If you have any questions or concerns, please don’t hesitate to contact us at: takingcaresurvey@journalismforum.ca

The ethics protocol for this project was reviewed by the Carleton University Research Ethics Board (#115958), which provided clearance to carry out the research. Should you have any ethical concerns regarding the study, please contact the REB Chair, Carleton University Research Ethics Board-A, by email at ethics@carleton.ca. For all other questions about the study, please contact the researchers.

Please click the link to learn more and to access the survey: https://www.journalismforum.ca/taking-care-survey

Many thanks in advance,

Matthew Pearson, Carleton University

Dave Seglins, CBC News

Canadian Forum on Violence and Trauma

Canadian Association of Journalists

Bonjour,

Nous sommes Matthew Pearson de l’École de journalisme et de communication de l’Université

Carleton, et Dave Seglins de CBC News.

Nous travaillons en collaboration avec le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme et l’Association canadienne des journalistes afin de mieux comprendre un large éventail de questions pertinentes pour les travailleurs des médias, telles que la fréquence d’exposition à divers événements traumatiques, la consommation de substances, l’accès au soutien, ainsi que les expériences de racisme et de discrimination auxquelles font face les journalistes noirs, autochtones et racisés.

Nous vous remercions de bien vouloir nous aider à répondre à ces questions. Tout ce que cela implique pour vous est de répondre à un sondage en ligne anonyme, qui ne devrait pas prendre plus de 15 minutes. La plupart des questions se répondent en un seul clic.

Les résultats du sondage aideront les salles de rédaction, les écoles de journalisme, les syndicats et d’autres organisations de journalisme à mieux comprendre et à mieux répondre aux besoins des travailleurs des médias, et à mettre en évidence les lacunes actuelles en matière de formation et de soutien.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à nous contacter: takingcaresurvey@journalismforum.ca

Le protocole d’éthique de ce projet a été examiné par le comité d’éthique de la recherche de l’Université Carleton (n o 115958), qui a donné son accord. Si vous avez des préoccupations éthiques au sujet de l’étude, vous pouvez contacter la chaire du comité d’éthique de la recherche de l’Université Carleton par courriel à ethics@carleton.ca. Pour toute autre question au sujet de l’étude, veuillez contacter les chercheurs.

Veuillez cliquer sur le lien pour en savoir plus et accéder au sondage : https://www.journalismforum.ca/prendre-soin-de-vous

Merci d’avance,

Matthew Pearson, Université Carleton

Dave Seglins, CBC News

Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Association canadienne des journalistes