Job alert: Rédacteur.trice de Contenu sponsorisé – Pigiste, Narcity Media (Canada-Remote)

Narcity.com est à la recherche d’un.e rédacteur.trice de contenus sponsorisé (Pigiste) très motivé.e, qualifié.e et passionné.e pour se joindre à notre département du Studio. Cette personne doit être quelqu’un qui lit régulièrement les articles de Narcity Québec et connaît très bien la voix unique de Narcity.

On est à la recherche d’un.e conteur.euse qui adore le Québec et qui partage notre conviction que c’est l’endroit le plus intéressant au monde. Il.elle fait preuve d’enthousiasme dans sa recherche constante du meilleur nouveau spot où manger, des tendances les plus hot du marché immobilier et des annonces de dernière heure les plus excitantes dans le monde du divertissement.

